Нацбанк продлил срок приостановления постоянно доступных операций регулирования ликвидности

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк продлил срок приостановления постоянно доступных операций регулирования ликвидности, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"В целях сохранения эффективного контроля за денежным предложением Национальным банком принято решение о продлении по 18 мая 2021 года включительно срока приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности", - проинформировали в управлении информации и общественных связей.

Ликвидность банков будет поддерживаться путем ежемесячных аукционных операций по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев, которые будут проводиться в первый день периода выполнения резервных требований. Кроме того, при необходимости, исходя из складывающейся ситуации с ликвидностью банковской системы, будут проводиться семидневные кредитные аукционы.-0-