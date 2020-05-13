Нацбанк прогнозирует рост кредитования населения в 2020 году на 15%

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси прогнозирует рост кредитования населения в 2020 году на 15%, сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"По году кредиты банков прирастут, по нашей оценке, примерно на 15%. Это вполне нормальный и не маленький показатель", - сказал Сергей Калечиц.

Он обратил внимание на то, что в марте спрос прежде всего на потребительские кредиты существенно вырос. Это было связано с негативными ожиданиями населения. В апреле ситуация изменилась в обратную сторону: спрос снизился.

Как сообщил зампред Нацбанка, в дальнейшем не ожидается значительного увеличения спроса. По его словам, это связано с тем, что с одной стороны желающие уже взяли кредиты, с другой - банки внимательно следят за своими рисками, связанными с кредитованием в нынешних условиях.

Председатель правления Национального банка Павел Каллаур добавил, что регулятор оценивает рост кредитных рисков и пока не наблюдает значительного увеличения доли необслуживаемых активов. "Есть небольшое увеличение: если в марте доля была 5,33%, то в апреле стала 5,36%. Мы полагаем, что дополнительные кредитные риски материализуются немного позже, - пояснил он. - Тем не менее это не приведет к значительному увеличению необслуживаемых активов, и в целом банковская система в состоянии с этими рисками справиться".-0-