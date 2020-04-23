Нацбанк прогнозирует рост рынка микрофинансирования в 2020 году минимум в 1,5 раза

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси прогнозирует рост рынка микрофинансирования в 2020 году минимум в 1,5 раза, сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров во время онлайн-брифинга о вступлении в силу указа от 23 октября 2019 года №394 "О предоставлении и привлечении займов", передает корреспондент БЕЛТА.

"По ожиданиям, рынок микрофинансирования вырастет минимум в 1,5 раза. Речь идет не о количестве выданных микрозаймов, поскольку появляются новые возможности скупки и продажи имущества, будем говорить об общем финансировании физических лиц", - отметил Дмитрий Набздоров.

Он обратил внимание, что, по оценке Республиканской ассоциации микрофинансовых организаций, рынок удвоится, но Нацбанк более сдержан в прогнозах.

Число организаций в реестре микрофинансовых организаций несколько сократилось (сейчас там 91 компания), однако, по мнению Дмитрия Набздорова, динамику рынка не стоит оценивать исключительно с точки зрения количества юридических лиц. Он считает, что более взвешенным показателем является количество точек предоставления микрозаймов вместе с суммой предоставленных займов и количеством договоров микрозайма.

По этим показателям при снижении на 10% количества микрофинансовых организаций увеличилось на 15 единиц количество точек предоставления микрозаймов и на 20% выросла общая сумма финансирования. "Поэтому происходит укрупнение организаций для снижения издержек. Думаю, этот естественный процесс будет продолжаться. Но на качество рынка это будет влиять только положительно", - полагает Дмитрий Набздоров.

За 2019 год сумма предоставленных микрозаймов выросла на 20% (до Br131 млн). Количество заемщиков увеличилось на 8%, заключенных договоров - на 6%.

Как сообщалось, в Беларуси с 27 апреля вступает в силу указ от 23 октября 2019 года №394 "О предоставлении и привлечении займов". Указ принят для совершенствования деятельности по регулярному предоставлению и привлечению займов, а также для того, чтобы усилить защиту прав клиентов микрофинансовых организаций.

Для снижения долговой нагрузки на клиентов микрофинансовых организаций ограничены суммы процентов и неустойки, которые могут быть начислены по договорам микрозайма. Проценты за весь срок пользования микрозаймом не могут превышать его двукратной суммы. Штраф или пеня не может быть выше половины суммы предоставленного микрозайма.

Изменены подходы к формированию уставного фонда ломбарда (он должен быть не меньше минимального размера уставного фонда, определенного Национальным банком). При этом расширен перечень видов деятельности, которыми смогут заниматься ломбарды. Например, предоставлять микрозаймы под залог транспорта без обязанности передачи предмета залога ломбарду, заниматься комиссионной торговлей, хранением вещей.

Установлены требования к рекламе займов и микрозаймов. Она должна будет содержать полную и достоверную информацию о рекламодателях и рекламируемой деятельности.-0-