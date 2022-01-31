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31 января 2022, 12:27

Нацбанк прокомментировал планы по изменению ставки рефинансирования

Павел Каллаур
Павел Каллаур

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления Национального банка Павел Каллаур, отвечая на вопросы журналистов после доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, прокомментировал возможные изменения ставки рефинансирования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем наблюдать за ситуацией, не делая каких-то поспешных шагов", - сказал он. По его словам, рост или снижение ставки рефинансирования будет зависеть от развития ситуации с инфляцией. "Если тренд по инфляции, который мы прогнозируем, материализуется, то тогда будет обеспечиваться и то, что у нас запланировано по ставке рефинансирования - средняя ставка в пределах 9-10%", - пояснил глава Нацбанка.

/Будет дополнено/.-0-

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