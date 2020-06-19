Нацбанк рассчитывает до конца года выполнить прогноз по ЗВР и, возможно, его превысить

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк рассчитывает выполнить прогноз, предусмотренный в Основных направлениях денежно-кредитной политики, по золотовалютным резервам на конец 2020 года на уровне $7,3 млрд, а возможно, превысить прогнозный показатель. Об этом журналистам сообщил председатель правления Национального банка Павел Каллаур по итогам состоявшегося у Президента совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает корреспондент БЕЛТА.

"По Основным направлениям денежно-кредитной политики у нас показатель ЗВР - $7,3 млрд на конец года. Наши оценки показывают, что эта величина будет немного больше. С учетом того, что Минфин успешно разметил евробонды (поступление средств должно состояться 24 июня), задача сохранения золотовалютных резервов вполне реальная", - сказал Павел Каллаур.-0-