Нацбанк рассчитывает на рассмотрение ценовых предложений по продаже Банка Москва-Минск в 2019 году

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси рассчитывает на рассмотрение ценовых предложений по продаже Банка Москва-Минск в 2019 году, сообщил сегодня журналистам председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"Стоит задача в следующем году сделку по продаже Банка Москва-Минск завершить. Будет ли она реализована, зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько инвесторы будут готовы эту сделку совершить, как они оценивают страновые риски", - пояснил Павел Каллаур.

"Будем рассчитывать на то, что если не завершим в следующем году эту сделку, то, по крайней мере, очень серьезно продвинемся", - уточнил глава Нацбанка.

Предприватизационная подготовка уже пройдена, потенциальные инвесторы имеют доступ к детальной информации, чтобы сформировать свои позиции. Наиболее активны инвесторы из Турции и Китая. "Ценовых предложений нет, это задача следующего года", - отметил Павел Каллаур.-0-