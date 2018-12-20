Нацбанк рассчитывает на рассмотрение ценовых предложений по продаже Банка Москва-Минск в 2019 году

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси рассчитывает на рассмотрение ценовых предложений по продаже Банка Москва-Минск в 2019 году, сообщил сегодня журналистам председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.
"Стоит задача в следующем году сделку по продаже Банка Москва-Минск завершить. Будет ли она реализована, зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько инвесторы будут готовы эту сделку совершить, как они оценивают страновые риски", - пояснил Павел Каллаур.
"Будем рассчитывать на то, что если не завершим в следующем году эту сделку, то, по крайней мере, очень серьезно продвинемся", - уточнил глава Нацбанка.
Предприватизационная подготовка уже пройдена, потенциальные инвесторы имеют доступ к детальной информации, чтобы сформировать свои позиции. Наиболее активны инвесторы из Турции и Китая. "Ценовых предложений нет, это задача следующего года", - отметил Павел Каллаур.-0-
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