Нацбанк рассчитывает в 2019 году выйти на однозначную величину ставки рефинансирования

26 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси видит возможность достижения в следующем году однозначной величины ставки рефинансирования. Об этом журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.

"Мы ожидаем выход на однозначную величину по ставке рефинансирования в следующем году. Это, безусловно, будет зависеть от того, как будет в целом работать экономика, какое будет состояние платежного баланса, внешние условия. Решения мы будем принимать на плановых заседаниях правления. График этих заседаний мы доведем до общественности в конце текущего года и будем строго следовать непосредственно этим графикам", - рассказал глава Нацбанка.

Он рассчитывает, что в целом процентные ставки по кредитам продолжат тренд на снижение, который наблюдается в последнее время. "То есть они будут стремиться к однозначным величинам. В первую очередь речь идет о ставке рефинансирования. Вслед за ней мы ожидаем и дальнейшего снижения ставок по рублевым кредитам", - отметил Павел Каллаур.

По словам руководителя Нацбанка, в ведомстве наметили улучшение коммуникации со СМИ. "В частности, после принятия решения по процентной ставке будет обязательно комментарий председателя, почему принято именно такое решение, чем это обусловлено. Для того чтобы общественность понимала и доверяла политике Нацбанка", - сказал он.

В настоящее время ставка рефинансирования составляет 10%. В 2018 году регулятор дважды ее снижал на половину процентного пункта. В свою очередь в 2017 году ставка рефинансирования снижалась восемь раз и за последние почти два года снизилась с 18% до нынешних 10%.

Павел Каллаур также рассказал, что в рамках политики дедолларизации будет обеспечен уровень не менее 50% выдачи кредитов в национальной валюте, что будет способствовать снижению рисков для предприятий в условиях возможных внешних шоков.

"Национальный банк осуществляет мониторинг финансовой стабильности. У нас всегда принимаются ключевые показатели, они обеспечиваются. Есть стабильность на денежно-кредитном рынке, в частности на валютном, устойчиво работает платежная система, банковская система в целом. Гибкий обменный курс позволяет своевременно абсорбировать определенные шоки, которые возникают во внешнем мире. Все это в совокупности дает основания для уверенности, что каких-то потрясений нам не приходится ожидать", - резюмировал глава Нацбанка.-0-