Нацбанк рассказал о новациях проекта закона о лизинговой деятельности

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц рассказал о новациях проекта закона о лизинговой деятельности в своем докладе на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"Значимые изменения произошли в 2021 году в условиях деятельности лизинговых организаций. Для недопущения увеличения долговой нагрузки и существенного ухудшения финансового состояния лизингополучателей, недобросовестной практики заключения договоров лизинга были внесены соответствующие изменения в указ главы государства. Введенные положения предусматривают ограничения максимального размера превышения цены договора лизинга и размера неустойки, требования к квалификации и деловой репутации руководителя лизинговой организации и ее владельцев", - сказал Сергей Калечиц.

В 2022 году продолжится работа по совершенствованию законодательства в этой сфере лизинговой деятельности. Планируется внесение проекта закона о лизинговой деятельности в Палату представителей. "Основными новациями проекта закона станут установление Национальным банком для лизинговых организаций финансовых нормативов и их размеров, использование предельного уровня долговой нагрузки для оценки платежеспособности лизингополучателя - физического лица, развитие оперативного лизинга", - отметил первый заместитель председателя правления Нацбанка.

По мнению регулятора, принятие соответствующего закона будет способствовать комплексному урегулированию отношений в сфере лизинга.-0-