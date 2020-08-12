Нацбанк при оценке эффективности работы руководства банков может учитывать привлечение длинных и дешевых кредитов

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк рассматривает возможность оценки эффективности работы руководителей банков с учетом привлечения длинных и дешевых кредитов, сообщил сегодня председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на брифинге по итогам заседания правления НББ по кредитно-денежной политике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нацбанк готов вернуться к той практике, которая уже имела место ранее, где в качестве одного из ключевых показателей эффективности деятельности руководителей - как раз прирост средств, которые привлечены от нерезидентов", - сказал Павел Каллаур.

Заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц пояснил, что речь не идет о том, что нужно привлекать ресурсы, особенно внешние, в любом объеме и любой ценой.

"Речь идет о привлечении достаточно длинных и достаточно дешевых ресурсов для замещения соответствующих более краткосрочных и дорогих ресурсов. Чтобы банки имели возможность соответствующего кредитования и одновременно чтобы уровень валютизации экономики через кредиты чрезмерно не рос, - уточнил Сергей Калечиц. - Мы рассматриваем возможность установления дополнительных условий выплаты вознаграждений для руководителей банков, чтобы заинтересовать их в этой работе".-0-