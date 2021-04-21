Нацбанк разъяснил изменения по вопросам валютного регулирования и контроля

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк разъяснил изменения по вопросам валютного регулирования и контроля, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Президентом Беларуси подписан указ от 20 апреля 2021 года №154, в соответствии с которым с 9 июля текущего года признаются утратившими силу указ от 12 мая 2009 года №240 "О некоторых вопросах в области валютного регулирования" и указ от 31 июля 2018 года №301 "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты". "Данное решение принято для приведения законодательства в области валютного регулирования в соответствие с требованиями нормотворчества, а также исключения из него норм, не соответствующих новой парадигме осуществления операций с иностранной валютой в Беларуси, закрепленной положениями новой редакции закона "О валютном регулировании и валютном контроле", вступающей в силу с 9 июля 2021 года и предусматривающей отмену ряда существующих ограничений и обременений при проведении валютных операций юридическими и физическими лицами", - отметили в Нацбанке.

Так, с признанием утратившим силу указа №301, которым в августе 2018 года в стране была фактически отменена обязательная продажа иностранной валюты, из законодательства Беларуси исключаются нормы, регламентирующие порядок использования указанного инструмента валютного регулирования.

С признанием утратившим силу указа №240 отменяется ранее предоставленное Национальному банку право единолично устанавливать дополнительные требования к порядку осуществления резидентами текущих валютных операций, а также исключаются нормы, регламентирующие процедуры принятия решений в сфере валютного регулирования.-0-