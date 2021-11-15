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15 ноября 2021, 09:58

Нацбанк разъяснил изменения в области гарантированного возмещения банковских вкладов

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк разъяснил изменения, предусмотренные законом от 11 ноября 2021 года №128-З "Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Закон направлен на совершенствование системы гарантированного возмещения денежных средств, размещенных физическими лицами на счетах или во вклады (депозиты) в банках. Среди основных направлений - повышение эффективности функционирования этой системы с учетом практики применения действующего законодательства и международного опыта, усиление правовой защиты физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, улучшение качества их обслуживания, обеспечение стабильного финансирования резерва Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц, расширение возможностей для его сохранения и пополнения.

Вклады ИП

Среди изменений, предусмотренных законом, - введение гарантированного возмещения вкладов, размещенных индивидуальными предпринимателями. "ИП являются субъектами таких систем в большинстве зарубежных стран, в том числе во всех государствах - участниках ЕАЭС. При этом размер возмещения для них ограничивается. В принятом в Беларуси законе применены аналогичные подходы: для индивидуальных предпринимателей установлена максимальная сумма возмещения. Она составляет Br100 тыс. в одном банке, что превышает максимальные размеры возмещения, которые определены для вкладчиков в других странах ЕАЭС. Соответственно в случае размещения денежных средств индивидуальным предпринимателем в разных банках уровень его защиты дополнительно увеличивается", - пояснили в Нацбанке.

Вклады физлиц

Для физических лиц, размещающих денежные средства во вклады не в качестве ИП, по-прежнему сохраняется действующий подход - гарантированное возмещение соответствующих денежных средств в полном объеме. Кроме того, в соответствии с законом срок выплаты возмещения вкладов сокращается с одного месяца до 7 дней с даты подачи заявления о выплате возмещения (при необходимости дополнительного изучения информации сохраняется срок до одного месяца). Для обеспечения оперативной выплаты возмещения на банки возлагается обязанность вести ежедневный учет своих обязательств перед физическими лицами и встречных требований. Также увеличивается с 2 до 5 лет период для обращения за возмещением вклада. Кроме того, физическим лицам предоставляется возможность выбора выплаты возмещения наличными денежными средствами или в безналичном порядке. Выплата возмещения ИП будет только в безналичном порядке.

"Для всех субъектов системы гарантированного возмещения вкладов общим является правило о выплате возмещения в безналичном порядке без взимания банками вознаграждения за операции", - обратили внимание в Нацбанке.

Резерв агентства по возмещению вкладов

В законе также закреплены нормы, касающиеся перехода к системе дифференцированных взносов банков в резерв Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц. "В настоящее время для расчета календарных взносов в резерв агентства применяется общая (единая) для всех банков базовая ставка (начиная с 2015 года базовая пониженная ставка 0,15%). В результате банки, проводящие более рискованную политику, несут ту же финансовую нагрузку, что и банки, придерживающиеся консервативной политики управления рисками. В международной практике более справедливым признается применение ставки календарных взносов, зависящей от риска (дифференцированной ставки), которая мотивирует банки оптимизировать свои профили риска", - отметили в Нацбанке.

Закон предусматривает двухуровневую систему установления ставки взносов банков в резерв агентства, которая включает базовую ставку и дополнительную (дифференцированную) ставку. Величина дополнительной ставки будет зависеть от уровня рисков, принимаемых конкретным банком в ходе своей деятельности. Для оценки рисков планируется использовать систему показателей, которая позволит банкам самим управлять размером будущих взносов (своими расходами) через корректировку поведения на рынке.

Действие закона не распространяется на отношения по уплате календарных взносов в резерв агентства за расчетный период (календарный квартал), в котором закон вступит в силу. Таким образом, за II квартал 2022 года банки будут уплачивать взносы по старой системе.

Еще одним нововведением является возможность приостановления применения базовых ставок. В частности, они не будут применяться, если размер резерва агентства составит 10% и более от общей суммы привлеченных банками вкладов физических лиц. Если же размер резерва агентства снизится, то применение базовой ставки возобновится. Схожий подход характерен для системы страхования вкладов в России.

Для защиты резерва агентства от обесценивания расширяются возможности для инвестирования временно свободных средств. Кроме финансовых инструментов Национального банка и Министерства финансов, средства резерва смогут также размещаться в ценные бумаги ОАО "Банк развития Республики Беларусь". Как и ранее, конкретные объекты для инвестирования временно свободных средств резерва агентства, предельный размер, порядок и условия их инвестирования утверждает наблюдательный совет агентства. Инвестирование всегда проводится на принципах возвратности, прибыльности и ликвидности объектов.

"Ценные бумаги ОАО "Банк развития Республики Беларусь" относятся к высоконадежным инструментам инвестирования, включены в ломбардный список ценных бумаг, принимаемых Национальным банком в качестве обеспечения ломбардных и других кредитов, наравне с государственными ценными бумагами и облигациями Национального банка. Помимо этого, законодательством закреплен механизм субсидиарной ответственности Беларуси по ценным бумагам ОАО "Банк развития Республики Беларусь", - обратили внимание в Нацбанке.

Другие изменения

В ряде случаев банки, планирующие завершение своей деятельности, не могут исполнить обязательства перед вкладчиками - физическими лицами, которые не обращаются за незначительными суммами вкладов, что делает невозможным завершение процесса ликвидации. Для урегулирования этой ситуации в законе предусмотрена статья, в соответствии с которой обязательства банка перед такими вкладчиками будут считаться погашенными, если банк перечислит агентству денежные средства в сумме, необходимой для выплаты возмещения вкладов. Если вкладчик не обратится за возмещением в банк-поверенный или агентство, то по истечении 5 лет соответствующие обязательства прекращаются, а оставшиеся средства направляются в республиканский бюджет.

Законом задействуется аналитический потенциал агентства и расширяются его полномочия по широкому спектру вопросов, включая анализ деятельности банков, принятых на учет, в части оценки вероятности возникновения положения, которое может создать угрозу интересам физических лиц, определение группы риска, к которой относится банк для целей расчета календарных взносов в резерв агентства. Кроме того, предусмотрен дополнительный контроль за выполнением банками возложенных на них обязанностей по формированию и актуализации реестра обязательств перед физическими лицами, создание условий для дальнейшего развития системы гарантированного возмещения вкладов.

Нормы, касающиеся корректировки закона "О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц" и отдельных норм Банковского кодекса, вступят в силу с 1 апреля 2022 года.-0-

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