Нацбанк разрешил продлить сроки аттестации должностных лиц банков и НКФО

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правление Национального банка предоставило председателю специальной квалификационной комиссии Нацбанка и его заместителю право до 31 декабря 2020 года продлевать до 180 календарных дней сроки проведения оценки соответствия (аттестации). Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 24 апреля №140, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Речь идет об аттестации должностных лиц банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, аудиторов, оказывающих аудиторские услуги в банках, банковских группах и банковских холдингах.

Продлены также могут быть сроки аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка, специальной аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к антикризисному управляющему при банкротстве банка.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-