Нацбанк рекомендует банкам расширить спектр доступных дистанционно услуг

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк рекомендует расширить возможности использования дистанционных каналов обслуживания при проведении банковских операций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.

"К нам поступают обращения граждан с соответствующими предложениями. В частности, у ряда банков нет возможности реализовать посредством систем дистанционного банковского обслуживания право клиента на досрочный полный или частичный возврат (погашение) кредита, перевод денежных средств со вкладов (депозитов) по истечении срока их возврата на текущий (расчетный) банковский счет клиента, а также иные процедуры, которые в настоящее время требуют личного присутствия клиента", - пояснили в Нацбанке. И отметили, что подобные подходы не могут применяться в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Банкам рекомендуется оперативно принять организационные меры, чтобы уменьшить случаи, при которых необходимо личное присутствие клиента в отделениях при взаимодействии с банком. А именно - максимально расширить для клиентов возможности оказания банковских услуг, включая досрочный возврат (погашение) кредитов и уплату процентов за пользование ими, посредством использования дерева ЕРИП в системах дистанционного банковского обслуживания; организовать автоматическое продление срока действия банковских платежных карт в рамках рекомендаций, данных операторами платежных систем, как минимум до 1 июля 2020 года.

Также среди предложенных мер - обеспечить перевод денежных средств со вкладов (депозитов) по истечении срока их возврата на текущий (расчетный) банковский счет клиента. При этом возможность открыть такой счет нормативно предоставлена с использованием Межбанковской системы идентификации и систем дистанционного банковского обслуживания.

До 1 мая этого года Нацбанк ждет обратную связь от банков о принятых ими мерах.-0-