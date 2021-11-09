Нацбанк рекомендует использовать альтернативные ставкам LIBOR безрисковые индикаторы

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк рекомендует перейти к использованию альтернативных эталонным процентным ставкам LIBOR безрисковых индикаторов, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"Национальный банк в преддверии вступления в силу решения Управления по контролю за нормами финансового поведения Великобритании (FCA) о поэтапном прекращении администратором ICE Benchmark Administration Limited (IBA) поддержки, расчета и публикации известных эталонных процентных ставок LIBOR напоминает. После 31 декабря 2021 года для участников финансового рынка станут недоступными репрезентативные значения ставок LIBOR в фунтах стерлингов, евро, швейцарских франках и японских иенах, а также 1-недельные и 2-месячные значения ставок в долларах США. Котировки остальных ставок LIBOR в долларах США продолжат публиковаться до 30 июня 2023 года, однако репрезентативность данных индикаторов может быть быстро утрачена в условиях глобального отхода от практики их использования. В связи с этим Национальный банк рекомендует перейти к использованию альтернативных эталонным процентным ставкам LIBOR безрисковых индикаторов", - сказали в Нацбанке.

В отличие от эталонных процентных ставок LIBOR, расчет которых основывался на ставках, декларируемых банками, в основе новых процентных индикаторов лежат фактические процентные ставки по операциям на денежном рынке, охватывающим более широкий круг контрагентов. Такой подход позволяет обеспечить справедливое формирование финансовых индикаторов, снижая риски для финансовой стабильности, пояснили в управлении информации и общественных связей.

В целях минимизации рисков перехода на альтернативные процентные индикаторы Национальный банк рекомендует участникам финансового рынка самостоятельно отслеживать рекомендации администраторов безрисковых индикаторов и международных организаций и публикуемые ими методики перехода к применению новых процентных индикаторов, обеспечить адаптацию всех внутренних бизнес-моделей и процессов, а также ранее заключенных договоров к замене эталонных процентных ставок LIBOR. Кроме того, рекомендуется при заключении новых договоров не осуществлять привязку к эталонным процентным ставкам LIBOR и не использовать финансовые инструменты, в которых они выступают базовым индикатором.-0-