Нацбанк с января будет проводить дополнительные аукционы по предоставлению кредитов

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с января 2021 года будет проводить ежемесячные аукционные операции по предоставлению кредитов, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

"Правление Национального банка приняло решение с января 2021 года дополнить систему инструментов рефинансирования ежемесячными аукционными операциями по предоставлению кредитов. Цель - поддержка ликвидности банковской системы для обеспечения кредитования экономики в условиях погашения среднесрочных кредитов Нацбанка, выданных в 2020 году", - говорится в сообщении.

В письме регулятора банкам также сказано об условиях проведения ежемесячных аукционных операций. Форма аукциона - по объявленной процентной ставке, которая равна ставке по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности Национального банка в форме кредита овернайт плюс 1 процентный пункт. Срок пользования кредитом - шесть месяцев. Принимаемое обеспечение - залог ценных бумаг, включенных в ломбардный список, а также гарантийные депозиты в иностранной валюте согласно приложениям 1 и 2 к постановлению правления Нацбанка от 18 октября 2006 года №153.

Объем кредитов, предоставляемых по результатам аукционов, будет определяться Комитетом по операциям на финансовых рынках исходя из объема погашения банками среднесрочных кредитов, предоставленных в 2020 году, а также состояния ликвидности банковской системы.

Размер предельного максимального объема задолженности по этим операциям установлен на уровне Br2 млрд.-0-