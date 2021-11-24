Нацбанк считает необходимым скорый переход к режиму таргетирования инфляции

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк считает необходимым как можно скорее перейти к режиму таргетирования инфляции. Об этом сообщила сегодня во время круглого стола начальник управления исследований и стратегического развития Нацбанка Наталья Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Опираясь на лучший мировой опыт, мы считаем: чтобы стабилизировать инфляцию и обеспечить базовые фундаментальные условия для повышения потенциала роста экономики, нам необходимо как можно скорее создать все необходимые условия и осуществить переход к режиму таргетирования инфляции. Такой режим поможет нам снизить инфляцию, стабилизировать инфляционные ожидания, повысить доверие к белорусскому рублю", - сказала Наталья Мирончик.

По ее словам, часть необходимых условий уже создана. Обеспечено законодательное закрепление ценовой стабильности в качестве основной цели деятельности Нацбанка. Повышена значимость процентного канала трансмиссионного механизма, улучшен механизм управления ликвидностью банковской системы. Осуществлен переход на плавающий режим обменного курса. Усовершенствована коммуникационная политика Нацбанка. Также за последние годы принят ряд существенных мер по девалютизации экономики.

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