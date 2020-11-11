Нацбанк сохранит в 2021 году режим монетарного таргетирования

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси сохранит в 2021 году режим монетарного таргетирования, сообщил сегодня начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин на онлайн-видеобрифинге по итогам заседания правления НББ по кредитно-денежной политике, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается перехода на режим таргетирования инфляции, то, на наш взгляд, переходить пока на данный режим преждевременно. Прежде всего в силу того, что не созданы еще все необходимые для этого условия. В частности, не внесены необходимые изменения в законодательство", - сказал Дмитрий Мурин.

"Поэтому в следующем году мы планируем сохранить текущий режим - монетарное таргетирование", - проинформировал он.

Представитель Нацбанка также отметил, что пока преждевременно говорить о возможности однозначного смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. Это обусловлено сохранением неопределенности относительно того, как будет развиваться ситуация в целом в мире и странах - основных торговых партнерах Беларуси, как это будет сказываться на динамике экономического развития нашей страны.

"Поэтому в принципе, наверное, будет продолжена тактика, которая действует в этом и предыдущие годы: мы будем последовательно на каждом заседании правления рассматривать ситуацию и принимать соответствующие решения", - пояснил Дмитрий Мурин.-0-