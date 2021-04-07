Нацбанк совершенствует бухгалтерский учет операций с ценными бумагами

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк совершенствует подходы к бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Для совершенствования методологического обеспечения бухгалтерского учета и сближения с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) Нацбанк утвердил инструкцию по бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами, а также внес изменения в ряд нормативных актов. Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка от 1 марта 2021 года №52.

Разработчики документа пояснили, что работа по сближению с МСФО проводится банком в рамках реализации стратегии по применению международных стандартов финансовой отчетности в банковской системе Беларуси на период до 2022 года. Кроме того, реализация мер, направленных на применение МСФО в качестве первоочередных и единственных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности в банковском секторе, предусмотрена Основными направлениями денежно-кредитной политики Беларуси на 2021 год.

В постановлении №52 подходы к бухгалтерскому учету операций банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и ОАО "Банк развития Республики Беларусь" с ценными бумагами определены с учетом таких положений Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS), как "Финансовые инструменты", "Финансовые инструменты: представление", "Оценка справедливой стоимости", а также "Финансовые инструменты: раскрытие информации".

"При этом в документе предусмотрено применение национального законодательства, в том числе в части формирования банками специальных резервов на покрытие возможных убытков по ценным бумагам. В соответствии с постановлением бухгалтерский учет ценных бумаг осуществляется по амортизированной или справедливой стоимости, исходя из их классификации и оценки согласно МСФО. Ведение бухгалтерского учета ценных бумаг предусматривается по составляющим элементам их стоимости: номинальная стоимость, дисконт, премия (скидка) с учетом операционных затрат, изменение справедливой стоимости, начисленные доходы (расходы)", - пояснили в банке.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и будет применяться банками при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год и последующие годы, за исключением составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в части сравнительной информации за 2021 год.-0-