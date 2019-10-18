Нацбанк: спрос на кредиты со стороны населения сохраняется на высоком уровне

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси спрос на кредиты со стороны населения сохраняется на высоком уровне. Об этом говорится в докладе начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрия Мурина расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

При увеличении средней процентной ставки по новым кредитам банков в национальной валюте (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях) для физических лиц с 9,9% годовых в декабре 2018 года до 10,5% годовых в сентябре текущего года годовой прирост рублевых кредитов банков физлицам на 1 октября составил 22,8%.

Наибольшее увеличение отмечается по потребительскому кредитованию - 30,8%, что обусловило рост его доли в рублевом портфеле банков. Если на 1 января 2018 года она составляла 15,8%, то на 1 января и 1 октября этого года - 19,3 и 21% соответственно.

Вместе с тем, как отметил Дмитрий Мурин, принятые меры в области ограничения предельной долговой нагрузки на кредитополучателя также дают результаты. Еще в конце 2018 года темп прироста потребительских кредитов составлял 45,7%.-0-