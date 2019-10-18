Нацбанк: спрос на кредиты со стороны населения сохраняется на высоком уровне

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 18 октября 2019
Минск Малооблачно +11°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:54 Рост ВВП на 2,8% и экспорта на 3,6% - правительство доработало прогнозные документы на 2020 год Экономика
18:53 Идею создания фильма о дипломате Андрее Громыко обсуждали журналисты и эксперты Беларуси и России Общество
18:50 Беларусь планирует подписать с ВБ соглашение на 65 млн евро для модернизации высшего образования Экономика
18:45 Конкурс на самую дружную семью провели в одном из банков Общество
18:42 В Минске чествовали финалистов акции МВД "Семья! Служим вместе!" Общество
18:36 Всемирный банк инвестирует в экономику Беларуси по итогам года 270 млн евро Экономика
18:26 Минэкономики: у Беларуси нет концептуальных разногласий с ВБ по готовящейся дорожной карте Экономика
18:11 В Дрибинском районе в огне погиб ребенок Происшествия
18:09 Нацбанк: спрос на кредиты со стороны населения сохраняется на высоком уровне Экономика
18:05 Студентам педагогических специальностей увеличены стипендии Президент
18:02 Музею истории Великой Отечественной войны объявлена Благодарность Президента Президент
17:57 В Костюковичском районе потерявшуюся в лесу женщину нашли через пять дней Происшествия
17:53 Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября Калейдоскоп
17:47 МАЗ и предприятия Новгородской области могут создать совместное производство Экономика
17:45 В Беларуси дан старт конкурсу на соискание госпремий 2020 года Общество
17:18 "Лявониха" с трещотками и сверкающая вышиванка: чем удивят белоруски на конкурсах красоты Культура
17:18 Дина Аверина и Мауро Несполи признаны лучшими спортсменами Европейских игр-2019 Спорт
17:13 Более 1 тыс. деревьев и кустарников высадят в Могилеве во время субботника Регионы
17:09 Центробанки Беларуси и РФ прорабатывают создание IT-платформы для сделок по торговому финансированию Экономика
17:06 В политических партиях состоят 65,5% зарегистрированных кандидатов в депутаты Политика
16:59 Число погибших из-за взрывов в мечети в Афганистане возросло до 62 В мире
16:50 Нацбанк: требования по оценке кредитного риска позволяют кредитовать экономику в достаточном объеме Экономика
16:50 Центр управления перевозками БЖД планируют ввести в эксплуатацию до конца года Общество
16:45 Новый учебно-спортивный центр училища олимпийского резерва открыли в Бресте Регионы
16:45 Латвия заинтересована в развитии биржевой торговли с Беларусью Экономика
16:29 Участники встречи в Академии управления поделились своими впечатлениями от общения с Лукашенко Общество
16:23 ЕЭК и Индонезия подписали меморандум о сотрудничестве Экономика
16:04 "Столица" узнала соперников по элитному раунду мини-футбольной Лиги чемпионов Спорт
15:57 Фестиваль XJAZZ Minsk представит творческие эксперименты белорусских и европейских музыкантов Афиша
15:57 Мошенники пытались похитить средства со счетов предприятий Гродненской области Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
18 октября 2019, 18:09

Нацбанк: спрос на кредиты со стороны населения сохраняется на высоком уровне

Фото Pixabay
Фото Pixabay

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси спрос на кредиты со стороны населения сохраняется на высоком уровне. Об этом говорится в докладе начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрия Мурина расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

При увеличении средней процентной ставки по новым кредитам банков в национальной валюте (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях) для физических лиц с 9,9% годовых в декабре 2018 года до 10,5% годовых в сентябре текущего года годовой прирост рублевых кредитов банков физлицам на 1 октября составил 22,8%.

Наибольшее увеличение отмечается по потребительскому кредитованию - 30,8%, что обусловило рост его доли в рублевом портфеле банков. Если на 1 января 2018 года она составляла 15,8%, то на 1 января и 1 октября этого года - 19,3 и 21% соответственно.

Вместе с тем, как отметил Дмитрий Мурин, принятые меры в области ограничения предельной долговой нагрузки на кредитополучателя также дают результаты. Еще в конце 2018 года темп прироста потребительских кредитов составлял 45,7%.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банки заседания кредит Нацбанк
Новости рубрики Экономика
Фото Pixabay Рост ВВП на 2,8% и экспорта на 3,6% - правительство доработало прогнозные документы на 2020 год
Фото из архива Беларусь планирует подписать с ВБ соглашение на 65 млн евро для модернизации высшего образования
Всемирный банк инвестирует в экономику Беларуси по итогам года 270 млн евро
Фото из архива Минэкономики: у Беларуси нет концептуальных разногласий с ВБ по готовящейся дорожной карте
Фото из архива МАЗ и предприятия Новгородской области могут создать совместное производство
Фото из архива Центробанки Беларуси и РФ прорабатывают создание IT-платформы для сделок по торговому финансированию
Главное
Александр Лукашенко О задачах руководителям и будущем Беларуси - Лукашенко на встрече в Академии управления
Лукашенко о ЕАЭС: мы так и не преодолели барьеры, которые должны были преодолеть
Турчин и Акимов сняли разногласия по проектам некоторых дорожных карт по углублению интеграции
Партнерство ЕБРР и Белинвестбанка позволило расширить рынки сбыта продукции отечественных предприятий
Топ-новости
Лукашенко о будущем Беларуси: хочу видеть ее свободной и независимой
Лукашенко рассказал, как проходит кадровый день Президента
Участники встречи в Академии управления поделились своими впечатлениями от общения с Лукашенко
"Микеланджело": локация моды, стиля и драйва
Беларусь готова участвовать в строительстве объектов и поставлять технику в Новгородскую область
Студентам педагогических специальностей увеличены стипендии
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре
Всемирный банк инвестирует в экономику Беларуси по итогам года 270 млн евро
"Лявониха" с трещотками и сверкающая вышиванка: чем удивят белоруски на конкурсах красоты
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября
ГАИ и "Белнефтехим" рассказали, как подготовиться к зимнему автосезону
Онлайн-конференция о подготовке и переподготовке безработных пройдет в БЕЛТА 22 октября
Акция "Чистый лес": что нужно знать желающим поучаствовать
"Белнефтехим" ответил на популярные вопросы о зимнем топливе
Шведские ученые подключились к замерам радиационного фона возле БелАЭС
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.