Нацбанк: требования по оценке кредитного риска позволяют кредитовать экономику в достаточном объеме

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие требования по оценке кредитного риска сбалансированы и позволяют кредитовать экономику в достаточном объеме, Национальный банк Беларуси не намерен смягчать пруденциальные стандарты. Об этом говорится в докладе начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрия Мурина на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

По его словам, Национальный банк ведет последовательную работу по адекватной оценке кредитного риска. Эти подходы максимально приближены к международным стандартам. Действующие требования по оценке кредитного риска являются сбалансированными и позволяют кредитовать экономику в достаточном объеме.

"Однако в последнее время в адрес Национального банка поступают предложения о необходимости смягчить пруденциальные стандарты, пересмотреть требования по оценке банками платежеспособности клиента. Говорится о возможности пожертвовать частью достигнутой стабильности и за счет этого обеспечить экономический рост", - отметил Дмитрий Мурин.

В этой связи представитель Нацбанка считает, что смягчение подходов чревато недооценкой рисков, а это отрицательно скажется на возможности банков противостоять шокам на фоне нестабильных внешних условий.

В первую очередь речь идет о замедлении роста мировой экономики, в том числе экономик стран, являющихся основными торговыми партнерами Беларуси. Кроме того, продолжающиеся торговые конфликты негативно сказываются на конъюнктуре мировых товарных рынков и тем самым на деятельности отечественных предприятий. Многие из них весьма чувствительны к ухудшению внешней конъюнктуры.

Кроме того, вопрос об адекватности пруденциальных стандартов постоянно находится в центре внимания международных финансовых организаций и рейтинговых агентств. "Их смягчение может стать сигналом для снижения международного рейтинга Беларуси. Это осложнит доступ к ресурсам на мировых финансовых рынках, которые могут стать одним из источников обслуживания внешнего долга страны", - обратил внимание Дмитрий Мурин.

Существенная часть ресурсной базы банков, за счет которой выдаются кредиты, сформирована средствами физических лиц. "Почти каждый второй рубль из предоставленных банками кредитов - это деньги населения. На 1 октября 2019 года соотношение средств населения в банках и требований банков к экономике составило 47%. Банковская система обязана обеспечить сохранность привлеченных средств", - подчеркнул представитель Нацбанка.-0-