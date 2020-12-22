Нацбанк упрощает открытие счетов в драгметаллах за рубежом

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января 2021 года отменяются ограничения по открытию счетов в драгоценных металлах банками и физическими лицами за рубежом. Для юридических лиц (кроме банков) устанавливается уведомительный порядок открытия счетов в драгоценных металлах в банках и иных кредитных организациях за пределами страны. Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка №352 от 10 ноября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.

В настоящее время для открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом белорусским юридическим и физическим лицам необходимо получить разрешение Национального банка. Для коммерческих банков страны действует уведомительный порядок открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом.

Постановлением утверждена инструкция по совершению банками операций с драгоценными металлами, которая вступает в силу с 1 января 2021 года и включает требования, содержавшиеся до этого в двух различных документах. "Утвержденная инструкция содержит нововведения, в числе которых можно выделить нормы, предусматривающие расширение возможностей использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями систем дистанционного банковского обслуживания при операциях с драгоценными металлами", - пояснили в Нацбанке. Также в инструкции учтены предложения банков сократить количество оформляемых документов при работе с драгоценными металлами.

"Изменения будут способствовать унификации и упрощению законодательства, регулирующего банковские операции с драгоценными металлами, что даст дополнительный импульс в развитии данного сегмента банковской деятельности", - подчеркнули в пресс-службе.-0-