Нацбанк упростил открытие счетов в драгметаллах за рубежом

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января 2021 года отменяются ограничения по открытию счетов в драгоценных металлах банками и физическими лицами за рубежом. Для юридических лиц (кроме банков) устанавливается уведомительный порядок открытия счетов в драгоценных металлах в банках и иных кредитных организациях за пределами страны. Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка №352 от 10 ноября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.

Постановлением утверждена инструкция по совершению банками операций с драгоценными металлами, которая вступила в силу с 1 января 2021 года и включает требования, содержавшиеся до этого в двух различных документах. "Утвержденная инструкция содержит нововведения, в числе которых можно выделить нормы, предусматривающие расширение возможностей использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями систем дистанционного банковского обслуживания при операциях с драгоценными металлами", - пояснили в Нацбанке.

В инструкции также учтены предложения банков сократить количество оформляемых документов при работе с драгоценными металлами.

"Изменения будут способствовать унификации и упрощению законодательства, регулирующего банковские операции с драгоценными металлами, что даст дополнительный импульс в развитии этого сегмента банковской деятельности", - подчеркнули в пресс-службе.-0-