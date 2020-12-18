Нацбанк уточнил порядок совершения банками операций с драгоценными металлами

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением правления Национального банка №352 от 10 ноября 2020 года утверждена Инструкция по совершению банками банковских операций с драгоценными металлами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Инструкцией урегулированы вопросы открытия и ведения счетов в драгметаллах, купли-продажи драгметаллов, привлечения и размещения драгметаллов во вклад (депозит), а также особенности осуществления банковских операций со слитками и монетами в кассе банка, между банками, между банками и Нацбанком. Кроме того, урегулирован порядок работы с драгметаллами, вызывающими сомнения в их подлинности.

Постановлением установлено, что при открытии счетов в драгметаллах в банках и иных кредитных организациях за пределами страны резиденты Беларуси (исключение - физлица, банки и небанковские кредитно-финансовые организации) должны предоставить в Нацбанк письменное уведомление об открытии такого счета не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора о его открытии.

Ряд постановлений правления Нацбанка признается утратившим силу. Среди них постановление №57 от 4 апреля 2006 года "Об утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения счетов в драгоценных металлах" и №368 от 20 июля 2012 года "Об утверждении Инструкции по совершению банками банковских операций с драгоценными металлами".

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.-0-