Нацбанк утвердил инструкцию о проведении удаленной идентификации клиентов банков

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси утвердил инструкцию о проведении процедур удаленной идентификации и удаленного обновления (актуализации). Соответствующее постановление правления Нацбанка от 17 октября 2019 года №426 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Инструкция определяет случаи и условия проведения пользователями межбанковской системы идентификации (МСИ) процедуры удаленной идентификации клиентов с использованием биометрических данных, а также случаи проведения удаленного обновления данных о клиентах.

Пользователи МСИ - это Нацбанк, банки, небанковские кредитно-финансовые организации, Банк развития, лизинговые и микрофинансовые организации, форекс-компании, Национальный форекс-центр.

Процедуры удаленной идентификации и удаленного обновления проводятся с согласия клиента, его представителя на проведение таких процедур, а также согласия на сбор, обработку, предоставление и использование данных, в том числе биометрических.

Согласие на проведение процедуры удаленной идентификации предоставляется клиентом в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи или без их использования с применением программно-аппаратных средств и технологий.

Постановлением также определено, что согласие на обработку данных действует в течение 5 лет с даты его предоставления и должно быть получено пользователем МСИ до начала проведения процедуры удаленной идентификации или процедуры удаленного обновления (актуализации).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-