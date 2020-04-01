Нацбанк утвердил инструкцию о регулировании аудиторской деятельности в банках

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси утвердил инструкцию о регулировании аудиторской деятельности в банках, банковских группах и холдингах. Соответствующее постановление правления Нацбанка от 11 декабря 2019 года №495 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Инструкция устанавливает квалификационные требования и требования к деловой репутации аудиторов, которые оказывают соответствующие услуги в банках, Банке развития Беларуси, небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и холдингах. Также документ определяет порядок оценки соответствия таким требованиям и отдельные вопросы осуществления аудиторской деятельности.

Согласно инструкции, к аудитору, обратившемуся в Нацбанк для прохождения оценки соответствия аудиторов, предъявляются такие квалификационные требования, как наличие квалификационного аттестата аудитора, выданного Минфином, документально подтвержденный стаж работы не менее трех лет по специальности или оказание аудиторских услуг не менее трех лет, наличие достаточных теоретических и практических знаний и др.

Также определены требования, предъявляемые к аудиторским организациям и аудиторам - индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в банках, банковских группах и холдингах.

Свидетельства о соответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к аудиторам, оказывающим услуги в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и холдингах, выданные до вступления в силу этого постановления, действуют в течение пяти лет.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-