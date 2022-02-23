Нацбанк утвердил порядок оценки работы банков для определения уровня принимаемых ими рисков

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк утвердил правила оценки деятельности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в целях определения уровня принимаемых ими рисков. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 8 февраля 2022 года №53, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Правилами установлен порядок оценки, в том числе показатели оценки и методика классификации банков по группам риска. Это необходимо для определения государственным учреждением "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц" группы риска, к которой относится банк, и расчета банками дополнительной ставки календарных взносов в резерв агентства.

Оценка проводится по следующим показателям: ликвидность, капитал и леверидж, качество активов банка, привлеченные банком средства физических лиц.

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2022 года.-0-