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Нацбанк в 2019 году планирует снять ограничения на открытие физлицами счетов в иностранных банках

Экономика 29.11.2018 | 13:02
Фото из архива
Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси в 2019 году планирует снять ограничения на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках. Об этом сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц сегодня на первом международном деловом форуме Банка развития для иностранных партнеров "Перекресток Беларусь" (BelarusCrossway'18), передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году планируется снятие ограничений на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках, установление регистрационного порядка проведения юридическими лицами валютных операций, связанных с движением капитала", - отметил Сергей Калечиц, комментируя планы Нацбанка по дальнейшей либерализации валютного законодательства.

Предусмотрено принятие новой редакции закона о валютном регулировании и валютном контроле. Так, предполагается отменить административные процедуры при проведении валютных операций, связанных с движением капитала, при открытии и использовании счетов юрлицами за пределами Беларуси, установить сроки репатриации валютной выручки непосредственно в контрактах предприятий.

Зампред Нацбанка напомнил, что в 2017-2018 годах были увеличены сроки завершения внешнеторговых операций, отменена целевая покупка иностранной валюты и обязательная продажа валютной выручки.

Параллельно продолжится снижение уровня долларизации экономики - это значимо для снижения инфляционных ожиданий, повышения эффективности монетарной политики в целом.

Сергей Калечиц обратил внимание, что проводимая в Беларуси монетарная политика обеспечивает более комфортные условия для работы субъектам экономики. Снижение инфляции позволило постепенно снижать процентные ставки, повышая доступность кредитных ресурсов для бизнеса и экономики в целом. Это должно стать стимулом для роста производства, долгосрочных инвестиций, более широкого вовлечения малого и среднего бизнеса в экономику.

При этом в Нацбанке констатируют, что, хотя процентные ставки являются одним из ключевых показателей финансового рынка, инвестиционная привлекательность - это не только вопросы процентной политики. Инвесторы смотрят на ставки, риски, потенциал роста того или иного рынка - то есть на все условия в совокупности. Поэтому важным фактором финансовой и макроэкономической стабильности являются золотовалютные резервы - они во многом также определяют возможности страны по привлечению по доступной цене средств на международном рынке.

По словам Сергея Калечица, Нацбанк совместно с правительством принимает меры по наращиванию золотовалютных резервов, смещая акценты на недолговые источники их формирования. "При этом страна является добросовестным, ответственным заемщиком, вовремя обеспечивая погашение внешних и внутренних валютных долгов. Республика продолжит оставаться надежным исполнителем взятых на себя обязательств и далее", - подчеркнул он.

Нацбанк совместно с правительством продолжит последовательную денежно-кредитную политику, нацеленную на финансовую и ценовую стабильность. Это будет важным элементом повышения доверия бизнеса и усиления инвестиционной привлекательности страны, резюмировал Сергей Калечиц.-0-

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Теги
банки, Нацбанк
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