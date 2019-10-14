Нацбанк в 2020 году сохранит режим монетарного таргетирования

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси в 2020 году сохранит режим монетарного таргетирования и преемственность объявленной ранее политики. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время конференции

"Никаких экстраординарных мер не предусмотрено, на следующий год мы сохраняем режим монетарного таргетирования, политика преемственна по отношению к тому, что мы делаем сейчас", - сказал Сергей Калечиц, отвечая на вопрос о прогнозных документах на 2020 год.

Главной задачей будет сохранение инфляции на уровне не выше 5% в годовом выражении. "В прогнозных документах закладывается, что Нацбанк продолжит сохранять преемственность политики, направленной на обеспечение ценовой стабильности, как это есть в настоящее время. Естественно, в прогнозных документах есть вопрос обеспечения финансовой стабильности, в плане денежно-кредитной политики - задачи по поддержанию уровня ЗВР, развитию инструментов финансового рынка, укреплению банковской системы", - пояснил зампред Нацбанка.-0-

Фото Егора Павлющика