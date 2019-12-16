Нацбанк в 2020 году выпустит 13 новых памятных монет

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси в 2020 году выпустит в обращение 13 наименований памятных монет, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Традицией стало выпускать памятные монеты, посвященные птице года, которую определяет общественное объединение "Ахова птушак Бацькаўшчыны". В 2020 году такой птицей выбран глухарь. Монета "Глушэц" (глухарь) станет 14-й в серии памятных монет "Птушка года".

На природоохранную тематику выпустят и памятную монету "Заказнік "Сіньша" в серии "Заказнікі Беларусі". Собрание спортивной тематики пополнится монетой "Летнія віды спорту. Тэніс".

Памятные монеты посвятят также юбилейным датам: 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 100-летию органов таможенной службы Беларуси, 550-летию обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери, 150-летию со дня рождения белорусского живописца-пейзажиста Фердинанда Рущица, 100-летию со дня основания Национального академического театра имени Янки Купалы. Памятные монеты "Кітайска-беларускі індустрыяльны парк "Вялікі камень" выпустят к 5-летию парка.

Тематика историко-культурных ценностей будет продолжена памятными монетами "Баркалабаўскі ірмалой", "Выяўленчае мастацтва. Авангард. УНОВИС", а также памятными монетами серии "Архітэктурная спадчына Беларусі".

Согласно китайскому календарю, 2021 год - год Быка. Традиционно в продолжение серии "Кітайскі каляндар" в 2020 году будет выпущена памятная монета "Год Быка".-0-