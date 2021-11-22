Нацбанк в 2022 году выпустит в обращение 21 наименование памятных монет

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк в 2022 году выпустит в обращение 21 наименование памятных монет. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 19 ноября 2021 года №346, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"Стало уже традицией выпускать памятные монеты, посвященные птице года, которую определяет общественное объединение "Ахова птушак Бацькаўшчыны". В 2022 году такой птицей выбрана белая синица. Монета "Белая сініца" станет 16-й в рамках серии памятных монет "Птушка года". Выпуск памятных монет на природоохранную тематику будет также продолжен выпуском памятных монет, посвященных заказнику "Свіцязянскі" в рамках серии "Заказнікі Беларусі", - рассказали в Нацбанке.

Также выпуск памятных монет будет посвящен юбилейным датам: 150-летию со дня рождения известного белорусского художника Витольда Бялыницкого-Бирули, 100-летию со дня рождения народного художника Беларуси Михаила Савицкого.

Тематика историко-культурных ценностей, отображаемых на памятных монетах, будет продолжена памятными монетами: "Легенда аб Менеске" серии "Легенды гарадоў Беларусі", "Калінкавіцкі строй" серии "Беларускі народны касцюм", "Легкі хлеб" серии "Беларускія народныя казкі", "Калыханка" серии "Беларускі дзіцячы фальклор", "Матуля" серии "Дрэва жыцця", "Бортніцтва" серии "Знікаючыя промыслы і рамествы", "Беларуская батлейка", "Бітва на Сініх Водах", а также очередными памятными монетами серии "Архітэктурная спадчына Беларусі" и серии "Жывельны свет на гербах гарадоў Беларусі".

Согласно китайскому календарю, 2023 год - год Кролика. Традиционно в продолжение серии "Кітайскі каляндар" в 2022 году будет выпущена памятная монета "Год Труса".

В 2023 году будут выпущены в обращение монеты, посвященные антарктической научной станции Беларуси - Гора Вечерняя, а также монеты "Святло. Цемра" и "Зоркі" серии "Космас. Эвалюцыя Сусвету".

Кроме этого, будут выпущены памятные монеты к 100-летию Национальной библиотеки, 100-летию органов прокуратуры Беларуси и 100-летию ОАО "Беларусбанк".-0-