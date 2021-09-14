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14 сентября 2021, 12:05

Нацбанк: в условиях санкций ситуация в банковском секторе Беларуси достаточно устойчивая

Фото из архива
Фото из архива

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях санкций ситуация в банковском секторе Беларуси достаточно устойчивая. Об этом заявил член правления Национального банка, начальник главного управления операций на финансовых рынках Денис Горегляд во время презентации "Сотрудничество с белорусскими банками в условиях секторальных санкций", организованой Банком БелВЭБ совместно с Нацбанком. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе коммерческого банка.

Онлайн-мероприятие прошло с участием представителей Всемирного банка, Государственного банка развития Китая, Банка Харбина, Банка развития, Белагропромбанка, белорусских и китайских организаций, дипломатических представительств, клиентов банков.

Денис Горегляд поделился основными тенденциями развития банковской системы Беларуси и возможностями расчетов в национальных валютах в условиях санкций. Он отметил, что с учетом санкций ситуация в банковском секторе достаточно устойчивая. При этом в отношении белорусских банков нет ограничений на проведение расчетов и обслуживание клиентов.

Что касается вопроса перехода предприятий и банков Беларуси на расчеты в национальных валютах, то, по мнению Дениса Горегляда, он актуален вне зависимости от секторальных санкций и уже сегодня многие субъекты хозяйствования готовы к такому шагу. К примеру, в структуре внешней торговли Беларуси валюты, отличные от долларов США и евро, имеют значительную долю: по экспорту - 36%, по импорту - 50%. Также наблюдается тренд на увеличение расчетов в китайских юанях, однако их удельный вес в общей структуре расчетов достаточно низок. Это означает, что есть потенциал для существенного роста, в том числе при условии возобновления СВОП-соглашения с Народным банком Китая.

В отношении межбанковского сотрудничества Денис Горегляд подчеркнул, что по состоянию на 1 июля белорусские коммерческие банки открыли 9 корреспондентских счетов в китайских юанях в банках КНР, что позволяет банкам качественно и оперативно осуществлять платежи и операции в китайских юанях. Кроме того, в Беларуси достаточно широко представлена система UnionPay, карточки которой принимаются почти 1,5 тыс. банкоматов и более 75 тыс. платежных терминалов.

"Вместе с тем мы хотели бы призвать к расширению сотрудничества между банками двух стран, открытию межбанковских кредитных линий, расширению инструментов торгового финансирования и предоставлению клиентам полного спектра услуг по расчетам в национальных валютах. Основной целью развития двустороннего сотрудничества Беларуси и КНР в банковской и финансовой сферах должно стать его приближение к уровню действующего политического взаимодействия", - резюмировал Денис Горегляд.

Первый заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Тарас Надольный отметил, что они готовы делиться опытом работы в условиях секторальных санкций. "Банк в текущем году отмечает свое 30-летие. Из них достаточный период времени работает в условиях секторальных санкций. Мы готовы делиться своим опытом и возможностями, искать новые пути решения в условиях новых вызовов. В 2021 году в отношении ряда белорусских банков были введены секторальные санкции. Из-за меняющейся ситуации, дефицита информации, неопределенности у наших и не только наших клиентов и партнеров возникает естественная настороженность, а порой и желание сократить или даже остановить сотрудничество. На наш взгляд, делать этого не нужно. Надо искать новые возможности для работы в этих условиях", - подчеркнул он.

Руководитель проекта управления развития экосистемы Банка БелВЭБ, экс-посол Беларуси в Китае, профессор, доктор экономических наук Кирилл Рудый напомнил: наши две страны сталкивались с санкциями не раз. Он считает, что сегодня вновь актуальными становятся расчеты в национальных валютах, возобновление СВОП-соглашения между центробанками Беларуси и Китая для краткосрочного финансирования торговли, использование блокчейн-технологий, финансовых криптоплатформ.

"В Китае говорят: весной цветы распускаются сами. Сейчас осень. С одной стороны, само ничего не вырастет - надо сотрудничать. С другой - не стоит драматизировать ситуацию, идут тренды по экономическому росту, инфляции, валютным резервам, обменному курсу, развитию банков. Макроэкономическая и финансовая стабильность в стране обеспечивается", - подытожил Кирилл Рудый.-0-

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