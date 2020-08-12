Нацбанк видит возможность продолжить умеренное смягчение монетарных условий

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк видит возможность продолжить умеренное смягчение монетарных условий, сообщил сегодня председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на брифинге по итогам заседания правления НББ по кредитно-денежной политике, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом прогнозируемой ситуации существует возможность продолжения политики умеренного смягчения монетарных условий. Вместе с тем усилившиеся девальвационные ожидания экономических агентов и текущая ситуация на валютном и депозитном рынках не позволяют сделать это сегодня. Для поддержания финансовой стабильности важно сохранить склонность к сбережениям в национальной валюте", - отметил Павел Каллаур.

Кроме того, сохраняется риск увеличения волатильности на мировых сырьевых и финансовых рынках. Это может привести к повышенным колебаниям цен на импортируемые в Беларусь товары.

Поэтому правлением Национального банка сегодня принято решение оставить ставку рефинансирования без изменения (7,75% годовых) и провести дополнительное заседание по денежно-кредитной политике 14 октября 2020 года. "На нем, принимая решение по денежно-кредитной политике, правление Национального банка будет исходить из ожидаемого баланса инфляционных рисков, а также прогноза развития ситуации на валютном и депозитном рынках", - пояснил Павел Каллаур.-0-