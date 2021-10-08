Нацбанк внес изменения в порядок проведения валютно-обменных и валютных операций

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Инструкции о порядке проведения валютно-обменных и валютных операций внесены изменения. Это предусмотрено постановлением Правления Национального банка от 29 сентября 2021 года №273, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей банка.

В банке пояснили, что терминология данный инструкций приводится в соответствие с новыми подходами, предусмотренными Законом Беларуси от 27 мая 2021 года №113-З "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности". В частности, из текста инструкций исключается термин "адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность индивидуально".

"Для упрощения порядка проведения операций с иностранной валютой из Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций исключается норма, предусматривающая обязанность юридических лиц - резидентов при покупке иностранной валюты указывать в соответствующей заявке либо платежном поручении код направления использования покупаемой иностранной валюты. Изменения в Инструкции о проведении валютных операций предусматривают отказ от обязательного представления в банки резидентами валютных договоров в качестве подтверждения основания для проведения платежей, а также для внесения (снятия) наличной иностранной валюты на счет (со счета). При этом в инструкции сохранено требование, что в случаях, когда банки (Банк развития) не могут определить на основании представленной клиентом информации соответствие проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства, банки дополнительно запрашивают необходимые для этих целей документы", - отметили в Нацбанке.

Также в управлении сообщили, что одновременно постановлением №273 уточняются требования к содержанию представляемой резидентами и нерезидентами в банки информации о проводимых валютных операциях, а также функции банков при определении соответствия проводимых валютных операций требованиям валютного законодательства.

Основные положения постановления вступят в силу после его официального опубликования.-0-