Нацбанк возобновит регулярные операции по поддержке и изъятию ликвидности

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк возобновит регулярные операции по поддержке и изъятию ликвидности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Нацбанка.

"В целях повышения эффективности управления текущей ликвидностью в банковской системе Национальный банк начиная с октября 2021 года приступает к проведению на регулярной основе еженедельных аукционных операций по поддержке и изъятию ликвидности на срок семь дней в форме аукционов процентных ставок", - говорится в сообщении.

Ближайшие аукционы запланированы на 6 октября.-0-