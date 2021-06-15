Нацбанк вводит в эксплуатацию портал "Регистрация валютных договоров"

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для реализации положений новой редакции закона от 22 июля 2003 года №226-З "О валютном регулировании и валютном контроле", направленной на либерализацию валютных отношений и упрощение порядка проведения валютных операций, Национальный банк вводит в эксплуатацию веб-портал "Регистрация валютных договоров". Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В Нацбанке напоминают, что с 9 июля 2021 года в числе прочего для физических лиц отменяется разрешительный порядок проведения валютных операций, связанных с движением капитала (покупка недвижимости за границей, взнос в уставный фонд нерезидента, приобретение ценных бумаг, выпущенных нерезидентом, и т.д.). Для юридических лиц отменяется разрешительный порядок открытия счетов за пределами страны, а также необходимость регистрации валютных операций, связанных с движением капитала, в банке.

В свою очередь с 9 июля вводится в действие система валютного мониторинга Национального банка, одной из основных составляющих функционирования которой является регистрация валютных договоров на веб-портале.

Так, с указанной даты резидентам Беларуси необходимо будет регистрировать на веб-портале, размещенном на официальном сайте Национального банка, валютные договоры, заключенные c нерезидентами. Регистрации подлежат валютные договоры, сумма денежных обязательств на дату заключения которых не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2 тыс. базовых величин для физических лиц и 4 тыс. - для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации, определен постановлением правления Национального банка от 12 февраля 2021 года №37.

В настоящее время пользователи веб-портала могут создать личный кабинет, в тестовом режиме осуществить регистрацию валютных договоров. В Нацбанке обращают внимание, что в преддверии 9 июля введенные данные по договорам будут удалены, но при этом сохранятся созданные на веб-портале личные кабинеты пользователей с соответствующими настройками.

На веб-портале содержится подробная информация о регистрации валютных договоров и работе веб-портала. "Здесь можно ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими указанные вопросы, инструкцией по настройке рабочего места, с которого будет осуществляться ввод информации, порядком функционирования веб-портала. Также размещены ответы на наиболее популярные вопросы по регистрации валютных договоров, которые будут дополняться по мере необходимости", - пояснили в Нацбанке.

В случае возникновения вопросов технического характера, связанных с входом на веб-портал или возникших в процессе работы с ним, консультацию можно получить в службе технической поддержки по телефону 8 (017) 311 10 11.-0-