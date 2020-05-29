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29 мая 2020, 12:03

Нацбанк: выдача наличных в магазинах держателям карточек будет правом, а не обязанностью банков

Фото из архива
Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдача наличных в магазинах по карточкам будет правом, а не обязанностью банков и организаций торговли и сервиса, сообщила начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Татьяна Рускевич сегодня во время онлайн-видеобрифинга, комментируя постановление правления Нацбанка от 18 мая 2020 года №155, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это является правом и договорными условиями между банком и организацией торговли и сервиса. И банк, и организация торговли и сервиса имеют право, но ни в коем случае предоставление этой услуги не является обязанностью", - пояснила Татьяна Рускевич.

По ее словам, при работе над проектом постановления очень многие банки были заинтересованы в предоставлении такого сервиса. Сейчас они готовятся к тому, чтобы предоставить такую услугу своим клиентам, но о конкретном количестве банков и организаций говорить пока еще рано.

Начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольга Антонович пояснила, что для реализации этого сервиса банкам нужно в первую очередь разработать проекты допсоглашений к договорам эквайринга с организациями торговли и сервиса, а также доработать программное обеспечение платежных терминалов.

Отвечая на вопрос о том, как принятие постановления №155 отразится на количестве банкоматов и инфокиосков, Ольга Антонович пояснила, что банки размещают инфраструктуру исходя из прогнозируемого количества операций и планируемых расходов на обслуживание устройств.

"Банки рассчитывают возможный экономический эффект и с учетом него принимают решение о целесообразности установки либо демонтажа устройств самообслуживания. Мы полагаем, что при внедрении сервиса выдачи наличных денежных средств при использовании карточек в организациях торговли и сервиса банки смогут более рационально использовать существующую программно-техническую инфраструктуру", - сказала Ольга Антонович.

По информации Нацбанка, в I квартале количество банкоматов в Беларуси выросло на 42 до 4 336, инфокиосков стало больше на 32, их теперь 3 112. Платежных терминалов в стране 173 549 (прирост более чем на 300 единиц). "Таким образом, мы видим, что инфраструктура банков не сокращается, а наоборот, количество оборудования увеличивается", - констатировала представитель Нацбанка.

Согласно постановлению №155 банки-эквайеры и организации торговли и сервиса смогут включать в договор порядок и условия выдачи наличных держателям карточек в организациях торговли (сервиса). При этом с 5 июня 2020 года выдача наличных возможна в организациях в сельской местности, малых городских поселениях, а также вне населенных пунктов. С 1 января 2022 года эта услуга может предоставляться на всей территории страны. Выдавать наличные держателям карточек будут с использованием кассового оборудования при наличии достаточной суммы денег.

Постановлением также урегулирован вопрос отражения по счету операции, совершенной в белорусских рублях при использовании карточки, расчет по которой ведется при участии иностранного банка. Например, это может быть безналичный платеж за услуги "Яндекс.Такси", Uber или платеж за товар, цена на который выражена в белорусских рублях, но магазин находится за пределами Беларуси.

Вводятся дополнительные требования к банку-эмитенту, чтобы обеспечить полноту и своевременность доведения информации, связанной с оказанием банковских услуг.

В частности, в случае изменения "чувствительных" условий договора об использовании карточки (кредитного договора), таких как перечень и (или) размеры вознаграждений (плат), взимаемых с клиента, и наличия обязанности у банка-эмитента уведомлять клиента о таких изменениях с использованием только электронных каналов информирования вводится требование об уведомлении через индивидуальный электронный канал, что повысит вероятность доведения информации непосредственно до клиента. Это может быть SMS-сообщение, push-уведомление, сообщение в мессенджерах, в электронной почте, интернет- или мобильном банкинге.

Вводится также требование о бесплатной подаче и рассмотрении заявления банком-эмитентом в случае возмещения клиенту-физлицу списанных денег, если операции не были санкционированы держателем карточки.

Принятые постановлением №155 изменения будут способствовать развитию рынка банковских платежных карточек, а также усилению защиты прав и интересов держателей карточек, полагают в Нацбанке.-0-

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По данным Национального банка, в I квартале 2020 года доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте составила 49,3%, т.е. по отношению к 1 января 2020 года прирост составил 4,4 процентных пункта. За I квартал 2019 года этот показатель составлял 44,4%.

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