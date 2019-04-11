Нацбанк выйдет из состава акционеров Банка развития

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк выйдет из состава акционеров Банка развития и передаст свою долю акций Совету Министров. Об этом сообщил сегодня первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам совещания Президента с экономическим блоком правительства, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Александра Турчина, доля акций Нацбанка сейчас незначительная, но сам факт его присутствия в числе акционеров создает конфликт интересов, поскольку Национальный банк по своему статусу должен осуществлять надзорные функции за деятельностью других банков.
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