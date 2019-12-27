Нацбанк выпускает памятные монеты "Дзень анёла"

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 27 декабря выпускает в обращение памятные монеты "Дзень анёла", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Золотая монета номиналом Br50 выпускается тиражом 399 штук, серебряная номиналом Br20 - тиражом 2 999 штук, медно-никелевая номиналом Br1 - тиражом 4 999 штук. На реверсе в центре - стилизованное изображение ангела, обнимающего младенца. Монеты отчеканены на Монетном дворе Польши.

С 27 декабря в обращение выпускаются также памятные монеты "Заказнік "Званец" серии "Заказнікі Беларусі", "Вялікі арлец" серии "Птушка года", "Станіслаў Манюшка. 200 год". Они отчеканены на Казахстанском монетном дворе.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Нацбанка в разделе "Банкноты и монеты".-0-