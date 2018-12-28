Нацбанк выпускает памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 28 декабря выпускает в обращение памятные монеты из стали серии "Архітэктурная спадчына Беларусі", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Среди новых монет - "Мірскі замак", "Замак Радзівілаў. Нясвіж", "Палац Румянцавых і Паскевічаў. Гомель", "Камянецкая вежа", "Мікольская царква. Магілёў", "Сафійскі сабор. Полацк". Монеты номиналом Br2 выпустят тиражом 25 тыс. штук каждого наименования.

На аверсе монет - рельефное изображение государственного герба Беларуси, на реверсе - соответствующие изображения архитектурного наследия.

В Нацбанке напомнили, что выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.-0-