Нацбанк выпускает памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 28 декабря выпускает в обращение памятные монеты из стали серии "Архітэктурная спадчына Беларусі", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
Среди новых монет - "Мірскі замак", "Замак Радзівілаў. Нясвіж", "Палац Румянцавых і Паскевічаў. Гомель", "Камянецкая вежа", "Мікольская царква. Магілёў", "Сафійскі сабор. Полацк". Монеты номиналом Br2 выпустят тиражом 25 тыс. штук каждого наименования.
На аверсе монет - рельефное изображение государственного герба Беларуси, на реверсе - соответствующие изображения архитектурного наследия.
В Нацбанке напомнили, что выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Беларуси и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.-0-
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