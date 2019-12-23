Нацбанк выпускает памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 23 декабря выпускает в обращение памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
Архитектурную серию продолжат монеты "Брэсцкая крэпасць", "Палацава-паркавы ансамбль. Жылічы", "Свята-Раства-Багародзіцкая царква. Мураванка“, "Петрапаўлаўскі сабор. Гомель", "Спаса-Праабражэнская царква. Полацк", "Траецкае прадмесце. Мінск".
Они выпущены номиналом Br2 тиражом 25 тыс. штук каждого наименования. Материал - сталь, покрытая медью и латунью (кольцо), и сталь, покрытая медью и никелем (середина).
Монеты качества анциркулейтед отчеканены на Монетном дворе Польши.
"Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений", - напомнили в Нацбанке.-0-