Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Органы юстыцыі Беларусі. 100 год"

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк выпускает в обращение с 15 января памятные монеты "Органы юстыцыі Беларусі. 100 год". Это закреплено постановлением правления Нацбанка №9 от 9 января 2019 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Среди новых - серебряная монета номиналом Br10 (тираж 750 штук) и медно-никелевая номиналом Br1 (тираж 2 тыс. штук). Они являются законным платежным средством Беларуси.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-