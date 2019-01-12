Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Органы юстыцыі Беларусі. 100 год"

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк выпускает в обращение с 15 января памятные монеты "Органы юстыцыі Беларусі. 100 год". Это закреплено постановлением правления Нацбанка №9 от 9 января 2019 года, опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Среди новых - серебряная монета номиналом Br10 (тираж 750 штук) и медно-никелевая номиналом Br1 (тираж 2 тыс. штук). Они являются законным платежным средством Беларуси.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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