Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты "Свет вачыма дзяцей. 2018"

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Республики Беларусь с 20 декабря 2018 года выпускает в обращение памятные монеты "Свет вачыма дзяцей. 2018", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

Выпускаются серебряные монеты номиналом Br20, массой 33,62 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 1 300 штук, медно-никелевые – номиналом Br1, массой 15,5 г, диаметром 33 мм, тиражом 2 500 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон -– кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху слева - рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, в центре - стилизованная надпись в две строки: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, внизу – композиция из детских рисунков, слева – номинал 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), год выпуска и проба сплава (на серебряной монете).

Реверс: в центре – стилизованное изображение древа жизни в виде спирали, внизу по кругу надпись: СВЕТ ВАЧЫМА ДЗЯЦЕЙ.

В дизайне монеты использованы композиции из рисунков детей возраста от 10 до 12 лет, которые стали победителями открытого конкурса "Дети рисуют монеты", проведенного Национальным банком в рамках Дня открытых дверей – 2014.

Монеты отчеканены на РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан" качеством "анциркулейтед (с оксидированием)".

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений, добавили в Нацбанке.-0-