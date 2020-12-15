Нацбанк выпустил памятные монеты "УНОВИС" с QR-кодом

15 декабря /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 15 декабря выпускает в обращение памятные монеты "Выяўленчае мастацтва. Авангард. УНОВИС", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Серебряную монету выпустят номиналом Br20 тиражом 999 штук, медно-никелевую - номиналом Br1 тиражом 1699 штук.

На аверсе находится изображение государственного герба Беларуси, в центре - стилизованная композиция, включающая QR-код, фамилии членов авангардного художественного объединения УНОВИС, год и место его основания.

На реверсе знак УНОВИС - красный квадрат в обрамлении стилизованной композиции, состоящей из концентрических окружностей и дуг.

Монеты отчеканены на Казахстанском монетном дворе.

Кроме того, с 15 декабря выпущены памятные монеты "Летнія віды спорту. Тэніс", "Беларусь - Украіна. Духоўная спадчына. Ірмалагіён", а также памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі": "Чачэрская ратуша", "Касцёл бернардзінцаў. Будслаў", "Барысаглебская царква. Гродна", "Касцёл Яна Хрысціцеля. Камаі", "Косаўскі палац", "Будынак гарадскога тэатра. Магілёў".

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.-0-