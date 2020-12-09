Нацбанк выпустит памятные монеты спортивной и историко-культурной тематики

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк выпустит в обращение 15 декабря новые памятные монеты, которые являются законным платежным средством Беларуси. Соответствующее постановление правления Нацбанка от 4 декабря 2020 года №384 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
С 15 декабря будут выпущены серебряные и медно-никелевые монеты "Беларусь - Украіна. Духоўная спадчына. Ірмалагіён" номиналом Br50 и Br1 соответственно.
Монеты "Летнія віды спорту. Тэніс" и "Выяўленчае мастацтва. Авангард. УНОВИС" выйдут серебряные номиналом Br20, медно-никелевые - Br1.
В обращении также появятся биметаллические монеты из стали, покрытой медью и латунью, и из стали, покрытой медью и никелем, серии "Архітэктурная спадчына Беларусі". Среди них - "Чачэрская ратуша", "Касцёл бернардзінцаў. Будслаў", "Барысаглебская царква. Гродна", "Касцёл Яна Хрысціцеля. Камаі", "Косаўскі палац", "Будынак гарадскога тэатра. Магілёў". Их выпустят номиналом Br2, каждое наименование тиражом 25 тыс. штук.-0-