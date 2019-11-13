Нацбанк выпустит в обращение памятную монету "Год пацука" серии "Кітайскі каляндар"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси с 15 ноября выпустит в обращение памятную монету "Год пацука" серии "Кітайскі каляндар". Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка от 5 ноября 2019 года №448, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Новая памятная монета будет серебряной, ее номинал Br20, тираж - 999 штук.

Кроме того, с 18 ноября Нацбанк введет в обращение две памятные монеты "Свет вачыма дзяцей. 2019": серебряную номиналом в Br20 и тиражом в 599 штук и медно-никелевую номиналом в Br1, ее тираж составит 2 тыс. штук.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-