Нацбанк выступает за ограничение рисков, связанных с валютными привязками в договорах

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк выступает за ограничение рисков, связанных с валютными привязками в договорах, сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Долларизация экономики и обязательств остается серьезной проблемой в ситуации, когда меняется обменный курс. Мы давно об этом говорим, принят уже целый ряд мер по дедолларизации экономики. Что касается выражения договорных обязательств в валюте, это не вопрос валютного законодательства и валютного регулирования. Это вопрос Гражданского кодекса, который позволяет выражать обязательства в том числе в иностранной валюте, в привязке к курсу", - отметил Сергей Калечиц.

Он пояснил: есть точка зрения, что отказ от такой возможности сужает свободы граждан и юрлиц и если одна сторона выражает обязательства в валюте, а другая готова их взять, несмотря на риски, это их право.

"Подчеркну, мы все равно придерживаемся той позиции, что было бы правильно такие риски как-то ограничить. Мы видим, что когда риски реализуются, это очень болезненно для тех, кто их на себя берет. В частности это сегодня арендаторы, у которых есть платежи, привязанные к иностранной валюте", - сказал Сергей Калечиц.-0-