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29 января 2021, 17:38

Нацбанк заинтересован в создании в Беларуси института финансового консультанта

Фото из архива
Фото из архива

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк заинтересован в создании в Беларуси института финансового консультанта. Об этом говорится в докладе первого заместителя председателя правления Нацбанка Сергея Калечица на расширенном заседании правления НББ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт регулятора.

"В 2021 году работа по развитию небанковского сегмента финансового рынка продолжится. Акцент будет сделан в части расширения направлений использования лизинга в экономике при увеличении ресурсной базы лизинговых организаций, развития сервисов онлайн-заимствования для бизнеса и физических лиц, внедрения института финансового консультанта", - отмечается в докладе.

Такой институт позволит повысить доступность финансовых услуг для физических лиц, а также улучшить информированность потребителей о финансовых продуктах и услугах.

В центре внимания также будет совершенствование порядка и условий деятельности на внебиржевом рынке Форекс, усиление механизмов защиты прав и законных интересов клиентов Форекс. Регулятор также будет работать над обеспечением правового регулирования небанковского факторинга.-0-

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