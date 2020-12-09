Нацбанком прекращена деятельность временной администрации Белгазпромбанка

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правлением Национального банка принято решение о прекращении деятельности временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк". Это предусмотрено постановлением правления №392 от 9 декабря 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.

Последний день работы временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" - 10 декабря 2020 года.

Временная администрация была введена с 15 июня в соответствии с постановлением правления Нацбанка №192 от 14 июня 2020 года на шесть месяцев для обеспечения устойчивого функционирования ОАО "Белгазпромбанк", непрерывности его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнения им обязательств перед вкладчиками и кредиторами.

Решение о прекращении деятельности временной администрации принято с учетом достижения указанных целей и избрания советом директоров ОАО "Белгазпромбанк" нового состава правления.-0-