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Экономика
13 ноября 2019, 17:20

Национальная экспозиция Беларуси будет представлена на Tech Industry в Риге

Фото techindustry.lv
Фото techindustry.lv

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция Республики Беларусь будет представлена на международной специализированной выставке материалов и технологий промышленного производства, машиностроения, металлообработки, автоматизации, электроники, электротехники и инструментов Tech Industry, которая пройдет в Риге с 28 по 30 ноября. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.

Для отечественных промышленных предприятий это уже третий форум. В этом году в экспозиции примут в том числе участие ведущие предприятия и организации министерств промышленности и образования, Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной академии наук, концерна "Белнефтехим".

Программой выставки предусмотрено проведение 29 ноября белорусско-латвийского бизнес-форума. Состоятся презентации экспортного потенциала Беларуси и компаний - участников национальной экспозиции, B2B переговоры белорусских предприятий с представителями латвийских деловых кругов.

Организатором национальной экспозиции на Tech Industry традиционно выступает Национальный центр маркетинга МИД при поддержке посольства Беларуси в Латвии.

Tech Industry, общая площадь которой занимает 16 тыс. кв.м, является крупнейшей отраслевой выставкой не только Балтии, но и Западной и Восточной Европы, СНГ и других регионов. В выставке участвуют более 270 предприятий из Латвии, Литвы, Эстонии, Австрии, Германии, Италии, Польши, Словении, Турции, Украины, Финляндии, Швеции и других стран. 

Латвия традиционно входит в число важнейших торговых партнеров и инвесторов Беларуси, а также является крупнейшим транзитным коридором для белорусского экспорта в третьи страны. Экспорт Беларуси в Латвию в 2018 году вырос на 39% и составил более $485 млн. В структуре экспорта преобладает продукция химической и пищевой отраслей, машиностроения, металлургии, деревообработки и др.-0-

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