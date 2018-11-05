Национальная экспозиция Беларуси на выставке импорта в Шанхае откроется 6 ноября

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная церемония открытия национальной экспозиции Беларуси на первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo откроется 6 ноября в Национальном выставочном центре Шанхая, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.

В составе белорусской экспозиции - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство промышленности, Белорусская калийная компания, "Белкоммунмаш", Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство образования. Будут презентованы также туристические возможности Минска. В официальную делегацию Беларуси вошли представители различных министерств и ведомств.

Во время церемонии открытия экспозиции приветственное слово произнесет глава белорусской делегации - заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков и почетный гость от китайской стороны - губернатор провинции Ганьсу Тан Жэньцзян. Также запланированы переговоры белорусской и китайской официальных делегаций.

Организатором национальной экспозиции Беларуси на первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

Официальное открытие China International Import Expo для участников-экспонентов прошло 5 ноября. На церемонии с речью выступил председатель КНР Си Цзиньпин.-0-